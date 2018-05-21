İspanya Milli Takımının Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu

İspanya Milli Futbol Takımının, 2018 FIFA Dünya Kupasındaki kadrosu teknik direktör Julen Lopetegui tarafından açıklandı.

İspanya'nın 14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupasında mücadelece edeceği 23 kişilik kadro belli oldu. Chelsea'nin İspanyol forveti Alvaro Morata, kadroda kendine yer bulamazken, teknik direktör Julen Lopetegui, kadroda şu isimlere yer verdi:

İŞTE O KADRO

Kaleciler: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

Defans: Jordi Alba (Barcelona), Nacho Monreal (Arsenal), Alvaro Odriozola (Real Sociedad), Nacho Fernandez (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Münih), David Silva (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona), Saul Niguez (Atletico Madrid), Koke (Atletico Madrid)

Forvet: Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), DiegoCosta (Atletico Madrid), Rodrigo Moreno (Valencia), Lucas Vazquez (Real Madrid) - İstanbul