İspanya'da zafer Jack Miller'ın oldu

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin 4'üncü yarışını Red Bull sporcusu Jack Miller kazandı.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP'de 2021 takviminin 4'üncü yarışını Red Bull sporcusu Jack Miller kazandı. Genç sporcu bu sonuçla kariyerinin 2'nci MotoGP zaferine erişmiş oldu. MotoGP'de gelecek yarış 16 Mayıs'ta Fransa'da koşulacak.

Motor sporlarının en büyük organizasyonlarından biri olan MotoGP'de takvimin 4'üncü yarışını Jack Miller kazandı. Sezonun 4'üncü yarışı, Jerez Pisti'nde koşulurken mücadeleye 3'üncü cepten başlayan 26 yaşındaki sporcu, zafere ulaştı. Kariyerinin ilk MotoGP birinciliğine 2016 yılında Hollanda'da erişen Miller, muhteşem bir performans ortaya koydu. Bir önceki yarış olan Portekiz'de istediği sonucu alamayan Avustralyalı sürücü, rakiplerine İspanya'da şans tanımadı ve podyumun en üstüne çıktı. MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonunun 5'inci yarışı 16 Mayıs'ta Fransa'da koşulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı