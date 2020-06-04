İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 133'e çıktı
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İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 133'e çıktı

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 5 artışla toplamda 27 bin 133 kişinin öldüğü bildirildi.

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 133'e çıktı
04.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:19

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 5 artışla toplamda 27 bin 133 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 1-3 Haziran arasında sadece bir artış açıklanan ülkede, bu sayı bugün 5'e çıktı.

Kovid-19'a bağlı haftalık ölüm sayısı ise 56 olarak verildi.

PCR testlerine göre, son 24 saatte yeni vaka sayısının 195 olduğu ve toplam vaka sayısının 240 bin 660'a yükseldiği kaydedildi.

İspanya Pediatri Derneği Sözcüsü Cristina Calvo da salgının başından bu yana ülkede 1400 kadar çocuğa Kovid-19 bulaştığını ve bunların yaklaşık dörtte birinin tedavisinin hastanede yapıldığını bildirdi.

Kovid-19 verilerinde özerk yönetimler ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar birbirleriyle örtüşmezken, salgının en yoğun görüldüğü Madrid ve Katalonya bölgelerindeki yerel yönetimler ölü ve vaka sayılarını yaklaşık iki kat daha fazla açıklıyor.

Diğer yandan İspanya'nın en turistik bölgelerinden olan ve 1 Temmuz'dan itibaren turist kabul etmeye başlaması öngörülen Balear Adaları'nın özerk hükümeti, bundan sonra Kovid-19 ile ilgili ölü ve yeni vaka sayılarını kamuoyuyla günlük olarak paylaşmayacaklarını duyurdu.

İspanya sınırlarını 1 Temmuz'da açacak

Kovid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin (OHAL) uygulanacağı İspanya'da, 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlı ve bölgesel boyutta yabancı turist kabul edilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin bugün yabancı basın mensuplarıyla bir görüşme yapan Turizm, Endüstri ve Ticaret Bakanı Reyes Maroto, OHAL'in bitmesiyle birlikte 22 Haziran'da Portekiz ve Fransa ile kara sınırlarının açılacağını söylese de daha sonra yapılan yazılı açıklamada bu tarih 1 Temmuz olarak düzeltildi.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1455'e çıktığını açıkladı.

Ülkede 15 Mayıs'tan bu yana salgınla ilgili en düşük günlük ölüm sayısının tespit edildiği bildirildi.

Ayrıca son 24 saatte, yüzde 95'i başkent Lizbon'da olmak üzere 331 yeni vaka tespit edildiği ve şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 33 bin 592'ye çıktığı bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşen hastaların sayısı 20 bin 323 olarak verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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