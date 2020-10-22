Sivasspor'un yöneticileri, Villarreal Yönetimi bir araya geldi
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Sivasspor'un yöneticileri, Villarreal Yönetimi bir araya geldi

22.10.2020 19:06 | Son Güncelleme: 22.10.2020 19:41
Sivasspor'un yöneticileri, Villarreal Yönetimi bir araya geldi

Demir Grup Sivasspor yönetimi, maç öncesi Villarreal yöneticileriyle buluştu.

Demir Grup Sivasspor yönetimi, maç öncesi Villarreal yöneticileriyle buluştu. Türkiye'nin İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay da takımı ziyaret etti.

Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam İspanya'da Villarreal ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da yönetim temaslarda bulundu. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve As Başkan Mehmet Akif Bağce, Villarreal - Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Villarreal kulübü yönetimi ile bir araya geldi. Villarreal yöneticileri Sivasspor yönetimine çeşitli hediyeler verdi.

BÜYÜKELÇİDEN ZİYARET

Öte yandan İspanya Büyükelçisi Cihad Erginay da, Demir Grup Sivasspor kaldığı otelde ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, ziyaretin anısına Erginay'a ismi yazılı olan Sivasspor forması hediye etti. Erginay, bu akşam oynanacak Villarreal maçında kırmızı-beyazlılara başarı dileklerini iletti.


Sivasspor'un yöneticileri, Villarreal Yönetimi bir araya geldi
Sivasspor'un yöneticileri, Villarreal Yönetimi bir araya geldi
Sivasspor'un yöneticileri, Villarreal Yönetimi bir araya geldi
Sivasspor'un yöneticileri, Villarreal Yönetimi bir araya geldi
Sivasspor'un yöneticileri, Villarreal Yönetimi bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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