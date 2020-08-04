İSO Türkiye İmalat PMI Temmuzda 56.9'a yükseldi Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'da 56.9'a yükseldi ve Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede kaydedildi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'da 56.9'a yükseldi ve Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviyede kaydedildi. İSO'dan yapılan açıklamada, "PMI, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki gerilemelerin ardından güçlenen bir toparlanmaya işaret etti" denildi.

Kaynak: DHA