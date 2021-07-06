İSO ikinci 500'de Karabük'ten 5 şirket
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İSO ikinci 500'de Karabük'ten 5 şirket

İSO ikinci 500'de Karabük'ten 5 şirket
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, İSO Türkiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Karabüklü firmaları tebrik etti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, İSO Türkiye'nin En Büyük İkinci 500 Sanayi Kuruluşu listesine giren Karabüklü firmaları tebrik etti.

Listede yer alan firmalar ile gurur ve onur duyduklarını belirten Mescier, "Açıklanan sonuçlara göre ilimizde faaliyet gösteren; Boskay Metal üretimden 457 milyon 542 bin 17 net satışla 100. sırada, Çelsantaş Çelik Mamülleri üretimden 415 milyon 674 bin 204 net satışla 167. sırada, MARZİNC Marmara Geri Kazanım 326 milyon 918 bin 539 net satışla 338. sırada Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret 323 milyon 221 bin 387 TL net satışla 344. sırada, Çelikoğlu Demir Çelik üretimden 457 milyon 542 bin 17 net satışla 412. sırada yer almıştır" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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