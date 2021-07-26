İsmail Köybaşı Trabzonspor'da!
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İsmail Köybaşı Trabzonspor'da!

Dugout - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, takımı güçlendirmeye devam ediyor. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Koita'yı kadrosuna katan bordo mavililer, son olarak tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı'yı transfer etmişti. Fırtına, milli sol bek için imza töreni düzenledi. İşte ilk sözler...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, takımı güçlendirmeye devam ediyor. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Koita'yı kadrosuna katan bordo mavililer, son olarak tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı'yı transfer etmişti. Fırtına, milli sol bek için imza töreni düzenledi. İşte ilk sözler...

İsmail Köybaşı Trabzonspor'da!

Kaynak: Dugout

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