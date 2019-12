İsmail Köybaşı: Engin İpekoğlu, 'Ya bizi mahvedersin ya onları' diyerek beni motive etmişti

22.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:00

İsmail Köybaşı, "2020'de çok daha güzel şeyler yapabilecek durumumuz var gibi gözüküyor. Kadromuz gerçekten çok çok iyi. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum" dedi.

La Liga ekiplerinden Granada 'da forma giyen İsmail Köybaşı, TRT Spor 'da yayınlanan Sporcu Vizesi programının sunucusu Siyamend Kaçmaz'ı İspanya 'da konuk etti. Köybaşı, Milli Takım kampındayken, yardımcı hoca olan Engin İpekoğlu ile arasında geçen ve Arda Turan'ın da tanık olduğu bir macerasından milli takımın başarısına, La Liga'daki macerasından İspanya'daki hayatına kadar birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu."ENGİN İPEKOĞLU, 'YA BİZİ MAHVEDERSİN YA DA ONLARI DİYEREK BENİ MOTİVE ETTİ" Köybaşı, Milli Takım kampındayken, yardımcı hoca olan Engin İpekoğlu ile arasında geçen ve Arda Turan'ın da tanık olduğu bir olayı şöyle anlattı: "Milli takımdayız, Belçika'ya karşı oynayacağız. Maçtan bir gün önce Hakan Balta sakatlandı ve ben oynayacağım. Hocamız da o zaman Guus Hiddink. Maç günü yemek alıyoruz, maç yemeği. Arkamda Arda Turan ve Engin Hoca vardı. Engin hoca Engin İpekoğlu beni sanırım maça daha motive etmek adına bir şeyler söylemek istedi. Rahatlatma metoduna bakar mısın, 'İsmail rahat ol, ya bizi mahvedersin ya onları mahvedersin' dedi."Kimi mahvettin?" diye soran sunucuya, İsmail Köybaşı, "Valla onları mahvettik. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda onarı 3-2 yenmiş, onları mahvetmiştik" diye konuştu."HER DÖNEM AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARINDA OLMAYI HAK EDEN BİR EKİBİZ"Milli takımın başarısı hakkında da Köybaşı, "Çok mutlu ve gururluyum. Çok genç bir jenerasyona sahip bir takımız. Euro 2016 biraz damağımızda kaldı diyebilirim ama 2020'de çok daha güzel şeyler yapabilecek durumumuz var gibi gözüküyor. Kadromuz gerçekten çok çok iyi. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şenol Hocamızı, Başkanımız Nihat Özdemir'i tebrik ediyorum. Çok iyi işler başardıklarını düşünüyorum. Bende orada olmak için sabırsızlanıyorum açıkçası, ekstra çalışıyorum. Orada olmayı hedefliyorum. Bence biz her dönemde Avrupa Futbol Şampiyonası da Dünya Şampiyonası'nda da olmaya hak eden güzelliklere sahibiz" açıklamasında bulundu"TESİSLERDE ZAMAN GEÇİRMEYİ SEVİYORUM"Tesislerin evine yakın olduğunu ve trafik olmadığı için de yavaş yavaş gittiğini yolda İspanyolcasını geliştirmek için programlar olduğunu ve yolda onları dinlediğini belirten İsmail Köybaşı, "Tesiste yaklaşık üç saat, bazen dört saat zaman geçiriyorum. Bu değişiyor çünkü bazen hoca toplantı yapıyor, ya da sen ekstra çalışıyorsun ve yahut tedavi oluyorsun. Ben tesiste zaman geçirmeyi seven birisiyim. Etinden sütünden her şeyinden yararlanmaya çalışıyorum. Oradaki insanlar ile iletişim kurmayı seviyorum" diye konuştu.Köybaşı, İspanya'ya alışmaya çalıştığını söylerken, "Transfer süresinin son gününde transfer oldum. Burada düzeni, sistemi, kültürü öğrenmek için zaman tanıyorlar, öğretiyorlar" dedi."GRANADA'NIN MARŞI ÇOK GÜZEL"Köybaşı, Granada takımının marşını çok beğendiğini söylerken, "Granada'nın marşı çok güzel. Her maçtan önce statta çalıyor, ruhunu falan beğeniyorum çok güzel yansıtıyor. Her maçtan önce dinliyoruz çok keyifli. Belli kısımlarını söyleyebiliyorum ama tamamını değil çünkü çok uzun" açıklamasında bulundu.Granada'nın geçmişinde İslam kültürü ve mimarisi olduğunu belirten Köybaşı, uyum sağlamada çok zorlanmadığını belirterek, şunları söyledi: "İSPANYA LİGİNİN BİR ÇEKİM KUVVETİ VAR"Türkiye'de oynarken İspanyol kulüplerine karşı forma giydiğini hatırlatan Köybaşı, "Beşiktaş'ta oynarken Granada da düzenlenen bir Atletico Madrid, Beşiktaş ve Granada'nın oynadığı üçlü bir hazırlık turnuvası için buraya gelmiştim. İspanya liginin bir çekim kuvveti var. Ben bazen şuna dikkat ederim hayattaki işaretler bazen sana veriler ortaya çıkarabiliyor. Daha önce buraya gelmiş olmam Granada'ya karşı oynamış olmam. Ne bileyim… çok mutlu oldum, çünkü hedeflerim arasında olan bir durumdu; Avrupa'da oynamak, La Liga'da oynamak ve ülkemi çok iyi bir şekilde temsil etmek. Buna yaklaştığım ve bu hissi yaşadığım için çok mutlu oldum. Umarım her şey çok daha güzel olur.""SİVAS MAÇINDA SOLDADO'NUN ATTIĞI GOL ÖNCESİ CEZA SAHASINDAKİ UNUTULMAZ GOL SEVİNCİ"Fenerbahçe'nin Sivas ile oynadığı karşılaşmada ceza sahasında Soldado'nun attığı gol öncesinde gol olmadan önce adeta kendisi vuruyor gibi hareketler yapıp gol sevinci yaşayan ve uzun süre hafızlardan silinmeyen görüntüler için ise İsmail Köybaşı, "Öyle bir şey oldu ki, vuruyor direkten dönüyor. Bir daha vuruyor kaleci çıkarıyor. Bende o arada sanki ben vuruyormuş gibi hissediyorum. Soldado'nun yerine vur da gol olsun reaksiyonu veriyorum. Ama ben hiç farkında değildim o hareketlerin. Maçtan sonra birileri söyledi, maça nasıl kaptırdıysam kendimi hiç farkında bile değildim ne yaptığımın, çok güzel bir andı. Çok güzel bir hatıraydı" diye konuştu.İsmail Köybaşı, Endülüs Bölgesi'nde bulunan ve İslam mimarisinin en görkemli ve eski yapılarından olan Alhambra Sarayı'nı da gezdirdi.

Siyamend Kaçmaz'ın sunduğu ve yurt dışında spor yaşamlarını sürdüren milli sporcularımızın, sıradan günlük hayatlarını ekrana taşıyan Sporcu Vizesi programı geçtiğimiz günlerde de Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Sporun Enleri 2019' ödül töreninde, "Yılın En Renkli Spor Programı' ödülü almıştı.

Kaynak: DHA