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İsmail Kartal kötü haberi paylaştı, taraftar kahroldu: Novak'ın durumu çok ciddi

İsmail Kartal kötü haberi paylaştı, taraftar kahroldu: Novak'ın durumu çok ciddi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sivasspor-Fenerbahçe maçında oyundan sedye ile çıkan Filip Novak'tan kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal, "Durumu çok ciddiymiş. Doktorun ilk söylediği bu" dedi.

Fenerbahçe Filip Novak'tan gelen haberle yıkıldı. Sarı-Lacivertliler'in tek sol beki olan tecrübeli futbolcu, Sivasspor maçında sedye ile oyundan çıktı. Novak'ın oyundan çıkmasından sonra Fenerbahçe savunması büyük sıkıntı yaşadı.

İsmail Kartal'ın paylaştığı haber taraftarı kahretti: Novak'ın durumu çok ciddi

"DURUMU ÇOK CİDDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın maç sonu yaptığı açıklama taraftarı kahretti. Kartal, "Filip Novak'ın durumu çok ciddiymiş. Doktorun ilk söylediği şey bu. Üstüne basamıyor, yürüyemiyor. Ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza döner" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Haber

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