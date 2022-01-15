İlk açıklamasını yapan İsmail Kartal umut dağıttı: Beklentileri karşılayacağım, kupalara talibiz

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda hocası İsmail Kartal, Antalyaspor maçından önce camiaya umut dağıttı. Kartal, "Fenerbahçe'nin beklediği pozitif futbolu oynatacağım. Sadece sabretsinler. Üç kulvarda kupalara talibiz" dedi.

Sarı-Lacivertliler'e Antalyaspor maçıyla geri dönüş yapan İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde Fenerbahçe camiasına umut dağıttı.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"HERKESE NASİP OLMUYOR"

"Çok mutluyum. Fenerbahçe'de tekrar teknik direktör olarak göreve gelmek, herkese nasip olmuyor. Bu, bana nasip olduğu için mutluyum.

"BAHANELER SIĞINMAM"

Hiçbir zaman bahanelere sığınmadım. Fenerbahçe'ye taraftarın beklediği pozitif futbolu oynatacağım. Sadece biraz sabretsinler. Üç kulvarda kupalara talibiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İki antrenmana çıktım ama oyuncularımdan pozitif elektrik aldım.

"TARAFTARIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Taraftarın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe ruhunu, enerjisini, birlikteliğini yaratan, savaşan ve mücadele eden bir takım yapmak için ben buradayım. Bu potansiyel, benim oyuncularımda var.

"GÖREVE GELMEM HERKESİ MUTLU ETTİ"

Göreve gelmemden dolayı herkesin mutlu olduğunu gördüm. Fenerbahçe'de hedefler bitmez. Taraftarın ne istediğini biliyorum. Savaşan bir takım olacak"

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