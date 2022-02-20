SPOR İsmail Kartal: Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu

İsmail Kartal : Bu akşam ne planladıysam hepsi karşılık buldu

"Takımdaki oyuncu kalitesini kadro derinliğini geliştirmiş olduk"

"Bu akşam güzel bir galibiyetle geceyi kapattık"

" Burak Kapacak'ın biraz daha özgüvenli oynamasını istiyorum"

"Arda ve Çağtay'ın test mücadelesiydi"

"Hem yıpranmasın hem de taktik diye Ozan'ı oyundan aldık"

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu akşamki maça, Prag maçında oynayan 9 oyuncudan yoksun çıktık, rotasyona gittik. Çünkü çok yoğun bir maç trafiğimiz var. Oyuncularla yaptığımız toplantılarda ve gözlemlediğimiz kadarıyla bazı oyuncular ufak ufak sakatlık sinyalleri vermeye başladılar. Onları dinlendirmek, korumak ve ikinci maça daha güçlü bir şekilde çıkabilmek için rotasyona gittik. Bu rotasyona giderken de gençlerimizi 11 oynattım. Onlar da bizim A takım oyuncumuz olduğu için Fenerbahçe ve Türk futbolu geleceğine inandığımız oyuncular. Onlar için test maçlarıydı. Çok güzel referansları var, güzel bir sınavı geçtiler. Onlar da bu takımın geleceği olan oyuncular olduklarını gösterdiler. Bu oyuncuları kazanarak takımdaki oyuncu kalitesini, kadro derinliğini geliştirmiş olduk. Bu akşam ortaya koydukları performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu akşam neyi planladıysam, gol ve oyuncu değişiklikleri dahil hepsi karşılık buldu. Hak ettiğimiz bir oyunla, bir mücadeleyle kazandık. Daha çok pozisyona girdik, net pozisyonlarımız vardı, bunları da değerlendirebilirdik. Bu takım ikinci bölge savunmasını iyi yapan takımlardan bir tanesi. Kazandıkları toplarla da bunları değerlendirip, kontrayla ve hızlı çıkan bir takım. Böyle kazanıyorlar. Antrenmanda yaptığımız taktik çalışmalarında bunları anlatmıştık ama buna rağmen onların da etkili atakları oldu. Altay bu akşam çok iyi oynadı. Bugün haklı bir galibiyet elde ettik, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hatayspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Bu galibiyeti taraftara armağan ediyoruz" dedi.

"BU AKŞAM GÜZEL BİR GALİBİYETLE GECEYİ KAPATTIK"

İsmail Kartal, rotasyonun teknik direktörlerin görevi olduğunu ifade ederek, "Oyuncuları iyi gözlemlemek demek. Ne kadar yorgun, ne verebileceğini bilip sakatlık risklerini ortadan kaldırmak için onları da oynatacaksınız. Hem rekabeti artırmak hem bir sonraki maç için oynatacak oyuncuları koruyarak 9 tanesini oynatmadım. Antrenörlük hayatımda az oyuncu oynatayım bahanelerine girmedim. 9 oyuncuyu oynatmayarak bir cesaret gösterdim çünkü onlara güveniyorum. Onlar da bir karşılık verdiler, bu akşam da güzel bir galibiyetle geceyi kapattık" diye konuştu.

"BURAK KAPACAK'IN BİRAZ DAHA ÖZGÜVENLİ OYNAMASINI İSTİYORUM"

Burak Kapacak'ın biraz daha özgüvenli oynamasını istediğini kaydeden İsmail Kartal, "Bu potansiyel kendisinde var. Hala tedirginlik var kendisinde. '2-0 galibiz, kendin ol, çalım at' şeklinde uyarıyorum. Bunları da aşarsak Burak Kapacak'ı da kadroda görebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ARDA VE ÇAĞTAY'IN TEST MÜCADELESİYDİ"

Arda ve Çağtay'ın bu akşam test mücadelesine çıktığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu testi ceplerine koydular, onlar ve bizim için çok önemliydi. Antrenmanlarda oynatıyorduk Arda'yı ama Çağtay'ı oynatamıyorduk. Onlar da bu fırsatı değerlendirdiler. Bundan sonra aşağıdan bazı oyuncularımız var, A takımla antrenmanlara çıkıyor. Biz kimi beğenirsek demeyelim ama kimi buraya yeterli görürsek onları kadroya alabiliriz. O çocuklar bizim altyapımızın geleceği, orayla sürekli iletişim halindeyiz. İyi bir yol kat ettik" dedi.

"HEM YIPRANMASIN HEM DE TAKTİK DİYE OZAN'I OYUNDAN ALDIK"

Ozan Tufan'ın oyundan alınması ile ilgili yöneltilen soruya Kartal, şöyle cevap verdi: "Ozan Tufan sağ bekte oynadı. Nazım da çok yıpranmıştı. Onu da dinlendirmek amacıyla sağ bek oynattık. Kendisiyle konuştuk 'Oynarım' dedi. Hem yıpranmasın hem de taktik diye yaptık. İlk yarı Osayi de etkin değildi. O'nu arkaya alarak daha çok hücuma destek vereceğini düşündük."