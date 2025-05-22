İsmail Jakobs evli mi, eşi, sevgilsi kim? İsmail Jakobs çocuğu var mı?

Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. İsmail Jakobs de merak edilen isimlerden oldu. Peki, İsmail Jakobs evli mi, eşi kim? İsmail Jakobs çocuğu var mı?

İSMAİL JAKOBS EVLİ Mİ?

Ismail Joshua Jakobs (d. 17 Ağustos 1999, Köln), sol bek mevkiinde oynayan futbolcudur. Ligue 1 takımı Monaco'dan kiralık olarak Süper Lig takımı Galatasaray'da forma giymektedir. Almanya'da doğan futbolcu, Senegal milli takımında oynamaktadır.

Jakobs, 21 Ağustos 2020'de teknik direktör Stefan Kuntz tarafından Almanya'nın 21 yaş altı milli takımına çağırıldı. 2021 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanan Almanya'nın kadrosunda yer aldı.

Ancak Senegal asıllı olması nedeniyle Senegal millî futbol takımını tercih etti.

Jakobs, Senegal A Milli Takımı formasıyla ilk maçına 2022'de 24 Eylül'de Bolivya'ya karşı çıktı. Senegal'in 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki dört maçında da oynadı ve ülke 2002'deki ilk maçından bu yana ilk kez son 16'ya yükseldi.

Aralık 2023'te, Fildişi Sahili'nde düzenlenen ve ertelenen 2023 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'in kadrosuna dahil edildi.

Almanya'da doğan Jakobs'un babası Senegalli'dir.

İsmail Jakobs özel hayatı hakkında detaylı bilgi bulunmuyor.