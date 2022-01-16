Spor Toto Süper Lig'te forma giyen futbolcular merak ediliyor. Hatayspor - Galatasaray maçının ardından sporseverler İsmail Çipe kimdir? İsmail Çipe aslen nereli, kaç yaşında, hangi takımda? İsmail Çipe kariyeri! sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen İsmail Çipe hakkında bilgi sahibi olmak isteyen taraftarlar İsmail Çipe kimdir? İsmail Çipe aslen nereli, kaç yaşında, hangi takımda? İsmail Çipe kariyeri! sorularına yanıt aradı. Peki, İsmail Çipe kimdir? İsmail Çipe aslen nereli, kaç yaşında, hangi takımda? İsmail Çipe kariyeri! İşte detaylar haberimizde...

İSMAİL ÇİPE KİMDİR?

İsmail Çipe, 5 Ocak 1995Antakya, Hatay doğumlu kaleci mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

İSMAİL ÇİPE KARİYERİ!

Bugsaşspor, Fatih Karagümrük ve Tuzlaspor'da kiralık olarak oynayan Çipe, Galatasaray formasıyla ilk maçına 10 Kasım 2018'de Galatasaray'ın Süper Lig'de 3-0 kazandığı Kayserispor karşılaşmasıyla çıktı.[1] 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını Kayserispor'da geçirdi.

ismail çipe

Haberler.com - Gündem