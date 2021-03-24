İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir
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İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir

24.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:19
İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir

Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı. Herkes önümüzdeki günlerde dolar ve altının hareketini merak ederken Altın ve Finans Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir yorum geldi. Memiş, gram altında beklentisini 600 lira olarak revize ettiğini söyledi.

Küresel altın yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunuma odaklanırken, gram altında ise gözler dolar/TL'ye çevrildi. Gram altın fiyatları küresel altın fiyatlarını takip ederken dolar/TL kurundaki gelişmelerden etkilenerek fiyatlandı. Öte yandan Altın ve Finans Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gündemine oturacak bir açıklama yaparak, 540-560 seviyelerini görebilecek dediği gram altın fiyatı için, yeni yorumunda 600 lira öngörüsünde bulundu.

Memiş açıklamasında şunları kaydetti:

Gram altın TL fiyatı 440 lira seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor. Bu da gram altının bize 410-415 lira seviyesine gerileyeceğini bize işaret ediyor. Dolar TL kurundaki düşüşlerle birlikte. Dolar kuru yükseltti, dolar kuru indirecek.

"RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER ARTTI"

Tercih yatırımcının dileyen satar dileyen alır dileyen işlem yapar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki belirsizliğin arttığı risklerin arttığı dönemden geçiyoruz yarın nasıl bir piyasaya uyanacağız bilmiyoruz. Nasıl ki cumartesi günü 403 liradan haftayı tamamlayan gram altın pazartesi gününe 470 liradan başlamışsa bunun şokunu insanlar yaşamışsa aynı senaryolar aylık bazda karşımızda olabilir.

"GRAM ALTIN 600 LİRA OLACAK"

Gram altın TL fiyatında 540-560 seviyelerini beklediğimi ifade ettim. Bu öngörümü 600 lira seviyesinde revize ettiğimi ifade etmek isterim. Riskler ve uluslararası piyasalarda dolar varlıklarının değer kazanıyor olması yine hem doları hem emtia fiyatlarını yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirebilir.

"EYLÜL, EKİM VE KASIM'I BEKLEYİN"

Gerileme ile birlikte varlıklarınızı altın olarak değerlendirirseniz isabetli karar vermiş olursunuz. Ben olsam altın yapardım varlıklarımı beklerdim faizlerin düşmesini beklerdim. Eylül, ekim, kasıma kadar altında beklemeyi tercih ederdim."

mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
YAW NEYE DAYANARAK SÖLEYEBİLİYORSUNUZ BUNLARI VE: YAW NEYE DAYANARAK SÖLEYEBİLİYORSUNUZ BUNLARI VERİ NEREDE. . . . BENDE SALLARIM BURDAN AHANDA YAZIYORUM ALTIN ÖNCE 430 SONRA 420 SALLANACAK VE 400 E İNDİKDEN SONRA 380 . . . SONRASINDA GENE 400 450 ARASINDA OLACAK .
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:25:06. #1.14#
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