Ayrılmak için koronayı bahane etti, ipler koptu! İşte krizin perde arkası Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı ve sözleşmesini yenilemeyeceği Mauricio Isla'nin performansının düşmesinin nedeni ortaya çıktı. Şilili yıldızın, ismi Boca Juniors ile anılmaya başladıktan sonra tavırlarının değiştiği ve koronavirüsü bahane ederek Riva kampına katılmak istememesi yönetimin sabrını taşırdı ve ayrılık kararı alındı.

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün mevkiine transfer edilen ve bu pozisyonda dünyanın sayılı isimlerinden olmasına karşın bir türlü istenileni veremeyen Mauricio Isla'nın özellikle ikinci yarıdaki düşüşünün nedeninin, isminin Boca Juniors'la anılması olduğu öğrenildi. Sakat olmadığı dönemlerde her zaman ilk 11'de yer alan Şilili oyuncunun tavırları, devre arasındaki Belek kampı sırasında ismi Boca Juniors'la anılınca değişmeye başladı. KORONAVİRÜSÜ BAHANE ETTİ, YÖNETİMİN SABRI TÜKENDİ Pandemi döneminde tutarsız davranışlar sergileyen, yönetimden izin almadan Güngören'deki bir yurtta karantinada bulunan eşinin yanına giden Isla, son olarak "Koronavirüsten korkuyorum" diyerek Riva'daki kampa katılmak istemeyince yönetimin kendisine karşı sabrını tüketti. Fenerbahçe Yönetimi, Isla'yı 'idari izinli' sayarken, yıldız oyuncu hakkındaki kesin karar ilk yönetim kurulu toplantısında verilecek. Kaynak: Hürriyet