İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 1-0 yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 1-0 yendi

İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 1-0 yendi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisinde Rangers, Celtic'i 1-0 mağlup etti.

İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisinde Rangers, Celtic'i 1-0 mağlup etti.

Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 4. hafta maçında Rangers, Celtic'i ağırladı.

Rangers, yeni tip koronavirüs tedbirleri gereği tecrit altında olan teknik direktör Steven Gerrard ile oyuncular Allan McGregor, James Tavernier, Calvin Bassey ve Jon McLaughlin'den yoksun sahaya çıktı.

Helander'in 66. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazanan Rangers, derbideki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Rangers puanını 9'a yükseltirken, Celtic ise 6 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti
Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, yeniden Manchester United'da
Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo, yeniden Manchester United'da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Neşet Ertaş Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Turan Erol Bulut Mame Thiam Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 1-0 yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 16:19:31. #1.15#

title