İSKİ'den suya yüzde 23 zam talebi
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İSKİ'den suya yüzde 23 zam talebi

İSKİ'den suya yüzde 23 zam talebi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su fiyatlarına yüzde 23 zam ile her ay TÜFE oranında artış yapılmasını teklif etti.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu öncesi meclise gönderilen teklifte, kimyasal girdi maliyetleri ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artışı gerekçe gösterilerek hizmetlerin sürdürülebilmesi için fiyatlarda revize ihtiyacı doğduğu savunuldu.

İSKİ'nin Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Tekliflerinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç konut 1. kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4,81 liradan 5,92 liraya, konut 2. kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 8,88 liraya, köy konut tarifesinin 1,21 liradan 1,48 liraya, ortak sayaç konut/konut inşaat şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 8,88 liraya, iş yeri tarifesinin 12,93 liradan 15,90 liraya, köy iş yeri tarifesinin 3,23 liradan 3,98 liraya, ortak sayaç iş yeri/iş yeri inşaat şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16,51 liraya çıkarılması talep edildi.

Buna göre, su birim fiyatlarında yüzde 23 oranında artış istendi.

İSKİ'nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi. Zamlı tarifelerin Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından aylık TÜFE oranının açıklanmasını takip eden beş iş günü içerisinde uygulamaya alınacağı kaydedildi.

İSKİ'nin geçen ay gerçekleştirilen genel kurulunda ise zam talebi kasım ayında görüşülmek üzere reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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