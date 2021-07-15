SPOR İskenderunspor'da Karan ve Riekerink imzayı attı
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SPOR İskenderunspor'da Karan ve Riekerink imzayı attı

SPOR İskenderunspor'da Karan ve Riekerink imzayı attı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İskenderunspor'da Karan ve Riekerink imzayı attıVIDEO YOKUfuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)-TFF 3'üncü Lig ekiplerinden İskenderunspor, teknik direktör Ümit Karan ve kulüp CEO'su Jan Olde Riekerink için imza töreni düzenlendi.

İskenderunspor'da Karan ve Riekerink imzayı attı

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Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)-

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden İskenderunspor, teknik direktör Ümit Karan ve kulüp CEO'su Jan Olde Riekerink için imza töreni düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz katıldı.

İmza töreninde konuşan İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat, nasıl başarılı olacaklarının projesini çizdiklerini söyledi. İlk hedeflerinin kulüp tarihine sahip çıkmak olduğunu aktaran Bolat, daha sonra da kulübün altyapısına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Şampiyonluk için mücadele vereceklerini kaydeden Bolat, "Bence bu yıl TFF 3. Lig'in en iyi kadrosunu kurduk. Şampiyonluğun en büyük adayı İskenderunspor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

RİEKERİNK: GALATASARAY VE AJAX BENİM İÇİN DEĞERLİ

Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink ise çalıştığı kulüplerden Galatasaray ve Ajax'ın kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. İskenderunspor'a CEO olarak çok büyük katkı sağlamayı amaçladığını dile getiren Riekerink, yabancı sınırlaması kararının olumlu bulduğunu söyledi. Takımın yeni hocası Ümit Karan ise İskenderunspor'u şampiyon yapacaklarını belirtti.

SPOR İskenderunspor'da Karan ve Riekerink imzayı attı
SPOR İskenderunspor'da Karan ve Riekerink imzayı attı
SPOR İskenderunspor'da Karan ve Riekerink imzayı attı
SPOR İskenderunspor'da Karan ve Riekerink imzayı attı
SPOR İskenderunspor'da Karan ve Riekerink imzayı attı
SPOR İskenderunspor'da Karan ve Riekerink imzayı attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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