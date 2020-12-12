İskenderun FK, teknik direktör Can Güven ile anlaştı
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İskenderun FK, teknik direktör Can Güven ile anlaştı

12.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:45
İskenderun FK, teknik direktör Can Güven ile anlaştı

Misli.com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden İskenderun Futbol Kulübü Teknik Direktör Can Güven ile anlaştı.

Misli.com 3. Lig 2. Grupta mücadele eden İskenderun Futbol Kulübü Teknik Direktör Can Güven ile anlaştı.

İskenderun FK Sportif Direktörü Güney Kanat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Teknik Direktör Can Güven ile anlaştıklarını duyurdu. Sözleşme imzalayan Teknik Direktör Güven, kulübü hak ettiği yere getirmek için çaba göstereceklerini kaydetti.

İskenderun Futbol Kulübü, son haftalarda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle teknik direktör Temel Taylan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

42 yaşındaki teknik adam Can Güven kariyerinde, Erzinspor, İskenderun Spor, Fatsa Belediyespor, Mardin Fosfat Spor, Osmaniye Spor ile Payasspor'un da aralarında bulunduğu çok sayıdaki liglerde mücadele eden takımlarda çalıştı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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