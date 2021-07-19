İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi
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İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı Afyonkarahisar'da kampa girdi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Brezilya'da 2022 yılında yapılması planlanan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın elemelerine katılacak İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Afyonkarahisar'da kamp yapıyor.

Brezilya'da 2022 yılında yapılması planlanan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın elemelerine katılacak İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Afyonkarahisar'da kamp yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA'ya bağlı tüm üye ülkeler arasında engelli futbolunu bu şekilde destekleyen tek federasyonun TFF olduğunu belirtti.

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın son 15 yılda Türk spor tarihinde hiçbir federasyon ve branşın ulaşamadığı dereceler elde ettiğini vurgulayan Gürsoy, "Geçmişinde olimpiyat, iki dünya ve Avrupa Şampiyonluğu olan bir milli takımız. Jenerasyonlar, kuşaklar değişiyor. Önümüzde oynanacak olan olimpiyat elemelerinde Çekya ve Fransa maçlarında takımımızın başarılı olacağına ve daha sonrasında olimpiyatlarda geçmişte olduğu gibi şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Kamp ortamı da gayet güzel." diye konuştu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Ramazan Karacif de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde çevrim içi antrenman programlarıyla oyuncularını formda tutmaya çalıştıklarını bildirdi.

Afyonkarahisar'daki kamp sonrasında olimpiyat yolunda zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini aktaran Karacif, "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olan takımımızla olimpiyat kotası alarak, Brezilya'da ülkemizi temsil etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Oyunculardan Ersin Mert, daha önce Avrupa ve olimpiyat şampiyonu alan kadroda yer aldığını belirterek, şimdiki hedeflerinin de eleme maçlarını geçerek tekrar olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. İlk defa Afyonkarahisar'da kamp yaptıklarını aktaran Mert, sahaların güzel durumda olduğunu kaydetti.

Oyunculardan Fırat Kaya da takım olarak disiplinli bir şekilde hedefe doğru gideceklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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