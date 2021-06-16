İşitme Engelliler Futbol Süper Lig grup maçları yarın başlıyor
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İşitme Engelliler Futbol Süper Lig grup maçları yarın başlıyor

İşitme Engelliler Futbol Süper Lig grup maçları yarın başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenecek olan İşitme Engelliler Türkiye Süper Lig turnuvası öncesi gerçekleştirilen toplantı sona erdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenecek olan İşitme Engelliler Türkiye Süper Lig turnuvası öncesi gerçekleştirilen toplantı sona erdi.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıya Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Serhat Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu temsilcileri ve kulüp yöneticileri katıldı.

Karabük'te 17-25 Haziran tarihleri arasında dört grupta 15 takımın mücadele edeceği İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi müsabakaları 5000 Evler, Safranbolu Çim Saha ve Safranbolu Sentetik Futbol Sahasında oynanacak.

Turnuva 26 Haziran'da Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanacak final müsabakası ile sona erecek.

Turnuva hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "Geçtiğimiz hafta sonu 2020-2021 sezonu İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçlarını tamamlamıştık. Turnuvaların ilimizde gerçekleştirilmesinden dolayı oldukça mutluyuz. Bugünde turnuva öncesi bir araya gelerek toplantımızı gerçekleştirdik ve grupları belirledik. Grup maçlarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum, iyi olan kazansın" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

İşitme Engelliler Futbol Süper Lig grup maçları yarın başlıyor
İşitme Engelliler Futbol Süper Lig grup maçları yarın başlıyor
İşitme Engelliler Futbol Süper Lig grup maçları yarın başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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