Işın Çelebi, listesini divan kuruluna teslim etti
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Işın Çelebi, listesini divan kuruluna teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray başkan adayı Işın Çelebi, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

Galatasaray başkan adayı Işın Çelebi, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Çelebi, Galatasaray'ın başarısının gücünden ve birliğinden geldiğini belirterek, "Galatasaray'ın birlik ve beraberliğinin sağlanması gerektiği düşüncesindeyim. Galatasaray bölünmemeli, parçalanmamalı. Mahkeme kapılarına düşmemeli" dedi.

Galatasaray başkan adayı Işın Çelebi, listesini Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Daha sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çelebi, "Biz Galatasaray camiasının birlik ve beraberliği için, bütün Galatasaray camiasıyla beraber yola çıktık. Bu sadece benim değil, bütün Galatasaray taraftarının ve Galatasaray üyelerini biz hareketi. Toplu bir hareket. Toplu bir hareket, toplu bir akıl. Ortak akıl hareketi. Bu anlamda bize dönük eleştiri yapanlar, işte liste çıkaramayacaklar, ıslak imza veremeyecekler diye propaganda yaptılar. Görüyoruz ki 160'tan fazla ıslak imza verdik. Listelerimizi verdik. Ama ben bu ortamı sağlıklı bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Son derece sağlıksız bir ortam ve hukuk açısından çok tartışmalı bir ortam. Bu anlamda geleceğe endişe ile bakıyorum. Bu nedenle de ne olacağı konusundaki belirsizlik ortamında hukukun her şeyden önemli olduğunun kanaatindeyim. Sağlığın, insan sağlığının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hindistan'daki gelişmeleri görüyoruz, insanlar oksijen tüpleriyle yaşamaya başladılar. Hastaneler maalesef çok büyük sıkıntıda. Bu şartlarda ben insan sağlığına öncelik verilmesini gerektiği düşüncesindeyim. O anlamda her şeyin daha iyi olmasını, Galatasaray'ın birlik ve beraberliğinin sağlanması gerektiği düşüncesindeyim. Galatasaray bölünmemeli, parçalanmamalı. Mahkeme kapılarına düşmemeli. Bu anlamda Galatasaray'ın başarısı gücünden, birliğinden kaynaklanmaktadır" diye konuştu.

Listesinin gençlerden ve kadınlardan oluştuğunu belirten ışın Çelebi, "Yaş ortalaması son derece genç ve 6 kadın arkadaşımızın 5'i yönetim kurulu üyesi. İş hayatında çok başarılı kadınlar. Galatasaray'da ilk olacak. Böyle yepyeni bir liste sunduk. Gençlerden oluşan ve Galatasaray'ın geleceğini planlayacak, oluşturacak, kadınlardan ve gençlerden oluşan bir liste sunduk. Diyebilirsiniz ki biz bu isimleri bir çoğunu tanımıyoruz. Çünkü hepsi Galatasaray kulislerinde olmayan, iş hayatındaki başarılı insanlar" şeklinde konuştu.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Işın Çelebi, listesini divan kuruluna teslim etti
Işın Çelebi, listesini divan kuruluna teslim etti
Işın Çelebi, listesini divan kuruluna teslim etti
Işın Çelebi, listesini divan kuruluna teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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