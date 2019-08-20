Isimat-Mirin, Toulouse'a transfer oluyor

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, ülkesinin Toulouse ekibine transfer oluyor.

20.08.2019 11:34
Isimat-Mirin, Toulouse'a transfer oluyor

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, ülkesinin Toulouse ekibine transfer oluyor.
Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre Isimat-Mirin kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek için Fransa'ya gitti.
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında PSV Eindhoven'den transfer ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 14 lig maçında siyah-beyazlı formayı terletti.

Kaynak: AA
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