Işık Muhafızları: Öncüler yayıncı turnuvası başlıyor!
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Işık Muhafızları: Öncüler yayıncı turnuvası başlıyor!

Işık Muhafızları: Öncüler yayıncı turnuvası başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Turnuvanın başlangıcına 2 gün kaldı!

En sevilen yayıncılar Kara Sis'i püskürtmek ve aydınlık yarınlar için yeteneklerini gösterecek. Işık Muhafızları: Öncüler yayıncı turnuvası başlıyor.

Tam 8 kaptan, Işık Muhafızları'ndan aldıkları mesajı takiben takımlarını toplamaya başladılar. Kara Sis'in ilerleyişini durdurmak için ve ışıl ışıl yarınlara katkıda bulunmak için yeteneklerini sergileyecekler. Işık Muhafızları: Öncüler 26 - 27 Temmuz tarihlerinde başlayacak.

Kazanan takım Işık Muhafızı olacak ve adlarına AÇEV'e 100.000 TL bağış yapılacak. Karanlığın geri püskürtülmesine karşı sen de sevdiğin takım kaptanına ve sevdiğin kaptanı birlikte takip ettiğin dostlarına destek olmak istersen turnuvayı yayıncının kanalından takip et.

Kaptanların önderliğinde öncüler ışık için mücadele ederken sen de onlara yayınlarda destek olabilir, Usta İşi Sandık kazanma şansı yakalayabilirsin. Sandıklar tüm mücadele süresi boyunca yayıncılar tarafından dağıtılacak.

Turnuvaya dahil olan kaptanlar ve takımları ise şu şekilde:

Team Crystal

Team Elwind

Team Immortoru

Team Leyl-ü Nehar

Team LinusTheAfro

Team Naru

Team Panky

Team Zegabon

Playerbros ekibi olarak turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileriz!

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Kaynak: Playerbros

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