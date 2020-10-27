İSİB, 2019 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirirdi
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İSİB, 2019 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirirdi

27.10.2020 14:30 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:35
İSİB, 2019 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirirdi

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği(İSİB) tarafından 2019 Yılı Plastik Boru İhracat alanında birinci seçilen 'Sanica' ödülünü aldı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği(İSİB) tarafından 2019 Yılı Plastik Boru İhracat alanında birinci seçilen 'Sanica' ödülünü aldı.

Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu aldıkları ödülün ardından şunları söyledi; "Ülkemizde ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik yılı ilan edilen 2019 yılında, dünya pazarında global oyuncu olma yolunda hedeflerimizi büyüterek bu ödülü almayı başardık. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen 2020 yılında da Fatinoğlu Holding olarak büyümeye, Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeline katkı sağlamaya, yeni fabrika yatırımlarımızla geçen yıla oranla artan ciromuzla devam ediyoruz" 

Pandemi dolayısıyla ödül töreni yerine 26 Ekim Pazartesi Günü yapılan plaket teslim töreni ile İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği tarafından verilen plaketi Sanica Ailesi adına Fatinoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fatinoğlu aldı.


İSİB, 2019 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirirdi
İSİB, 2019 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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