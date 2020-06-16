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İŞGEM'den firmalara özel hizmet

Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), firmalara Yurtdışı Hedef Müşteri Araştırması ve Yurtdışı Hedef Pazar Araştırması hizmeti vermeye başladı.

İŞGEM'den firmalara özel hizmet
16.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:12

Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM), firmalara Yurtdışı Hedef Müşteri Araştırması ve Yurtdışı Hedef Pazar Araştırması hizmeti vermeye başladı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) liderliğinde tamamlanan Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ilimizde önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor.

İŞGEM, kuruluş aşamasındaki girişim şirketlerine yönetim danışmanlığı, ofis alanı gibi hizmetlerle destek sunarak, Sivas'ta girişimcilik ekosistemine etkin ve uzun soluklu katılım sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda İŞGEM, firmalara Yurtdışı Hedef Müşteri Araştırması ve Yurtdışı Hedef Pazar Araştırması hizmeti vermeye başladı.

Yurtdışı Hedef Pazar Araştırması hizmeti kapsamında, firmanın ihracatını yaptığı veya yapacağı ürünün GTIP numarası ile rapor hazırlanmakta. Yurtdışı Hedef Müşteri Araştırması hizmeti kapsamında ise TENDATA ve HOOVERS Veri Tabanı olmak üzere 2 tür rapor hazırlanmaktadır. Rapor içeriklerinde hedef firma tipleri ve ithalatçıların bilgileri ile hedef ülkedeki firmaların ticaret sicil kayıtları sunuluyor.

Sivas İŞGEM Genel Müdürü Cem Salihoğlu, "İŞGEM olarak girişimcilere yönelik hizmetlerimiz sürmektedir. Covid-19 pandemi salgını döneminde tüm dünya zor günlerden geçmektedir. Bu süreçte girişimcilerimizin daha da fazla yanında olmak için çalışıyoruz. Son çalışmamız ile dış ticaret yapan ve yapmayı düşünen girişimcilere Yurt Dışı Hedef Müşteri ve Pazar Araştırması hizmeti vermeye başlıyoruz. Girişimciler bu hizmet kapsamında, dış ticaret yaptığı veya yapacağı ürünün GTIP numarası ile rapor temin edebilecektir. Ayrıca TENDATA ve HOOVERS veri tabanı kullanılarak 2 tür rapor hizmeti de verilmektedir. Raporda hedef ülkedeki firma tipleri ve ithalatçı bilgileri, hedef ülkedeki firmaların ticaret sicil kayıtları sunulmaktadır. Bu raporlar ile firmalarımızın doğru ülkeye ve doğru alıcıya ulaşması hedeflenmektedir. Hizmetlerimizi firmalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artırmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim " dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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