'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen İmamoğlu, belediye çalışanlarına yapılan geçici zammın oranını verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye işçilerine mağdur olmamaları için geçici zam müjdesi verdi.

"İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte çalışanlarımızın mağdur olmamaları için ücretlerinde %54,44 oranında artışa gidiyoruz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

UYUŞMAZLIK NEDENİYLE ZAM TEKLİFİ YAPILMIŞTI

İBB Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyelerce, sendikal yetki uyuşmazlığı nedeniyle toplu sözleşme yapılamayan belediye şirketlerindeki çalışanlara yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin gündem teklifi verilmişti.