İşçi, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyonu yarın açıklanıyor - Haberler Ekonomi
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İşçi, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek aralık ayı enflasyonu yarın açıklanıyor

AA - Haberler | Ekonomi

İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2021'in 6 aylık enflasyon rakamı, yarın TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı verisiyle netleşecek. TÜİK'in yarın saat 10.00'da açıklayacağı veri ile milyonların maaş zammı belli olacak. Memur ve emekliye zammın yanında refah payı da verilmesi gündemde.

Başta işçi, memur ve emekliler olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon rakamı, TÜİK tarafından yarın açıklanacak. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in temmuz-aralık dönemine ait enflasyon oranı da netleşecek. Toplu sözleşmelerde dikkate alınan söz konusu 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek.

MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE

Enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler gelecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde (2020-2021) 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Buna göre, memur maaşlarına yüzde 3'ün yanında enflasyon farkı da uygulanacak. Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor. Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.

Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine de 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne göre, 2021'in ikinci 6 ayında yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

TEMMUZ-KASIM DÖNEMİ ENFLASYONU YÜZDE 10,4

TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.

AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, bu oran ortalama yüzde 8,54 olmuştu. Bu tahminin (yüzde 8,54) gerçekleşmesi halinde 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu için oran yüzde 19 düzeyinde olacak.

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AA - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (14)
Mahmut Kara:2008 de 1750 TL maaş alıyordum çeyrek 60 TL falandı şimdi 4250 maaş alıyoruz , mesleğim optisyendi altın bilezik gibi mesleği mahvettiler 6 tane okulda bu bölüm varken şimdi 200 okulda bölüm var yılda 200 kişi mezun olurken şimdi 5 bin kişi mezun oluyor ve değeri kalmadı , her yere okul bölüm açılacağına bunlara iş olanağı verecek misin ona bak ama nerdeeeee Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Zeynep Nursen:Dün elektriğe vb okkalı zam yapıldı bile yapılacak zam coktan eridi ve yetmez bile Cevap Yaz 0 9 Yayından Kaldır
Nazmi:Goreve basladigimda 950 dolara denk geliyordu maasim,asgari ucret olarak 2.8 asgari ucret aliyordum. Simdi asgari 4250 benim maas arti yan odeme 6300.. yukardaki oranlara baktigimda 13000 civarı olması gereken maasım ve yan odeme 6300.. keske okumayip ucra yerlerde calismayip yuzlerce sınav gecmeseydim.. artı yol parası ve yemek parası hep ceptendı mesai yoktu. Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
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