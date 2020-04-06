İşadamı Ahmet Cemil Yıldırım: "Turizm sektörü Ramazan Bayramı ile tekrar hareketlenecek" Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu belirten İşadamı Ahmet Cemil Yıldırım, tatil rezervasyonlarının Ramazan Bayramı ile tekrar hareketlenebileceğini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörün turizm olduğunu belirten İşadamı Ahmet Cemil Yıldırım, tatil rezervasyonlarının Ramazan Bayramı ile tekrar hareketlenebileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını birçok sektörü etkilendi. En çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de turizm sektörü. Otel, uçak bileti ve transfer hizmeti sunan Shallwego markasıyla turizm alanında faaliyet gösteren ACY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım, turizm sektörünün Ramazan Bayramı ile tekrar hareketleneceğini belirtti. Yıldırım, yurtdışındaki operatörlerden edindikleri izlenimde, satışların minimum seviyede başladığını ve bu alanda Türkiye'nin ilk sırada olduğunu gördüklerini söyledi.

Bu sene için 60 milyon turist hedefinin yakalanamayacağını ifade eden Ahmet Cemil Yıldırım, buna rağmen Türkiye'nin ileriye yönelik rezervasyonlarda dünya genelinde en az iptale sahip olan ülke olduğunu belirtti.

"Turizm sektörü Ramazan Bayramı ile tekrar hareketlenecek"

Zor günlerde herkesin üzerine düşeni yapacağını belirten Yıldırım, "Yurt dışındaki operatörlerden edindiğimiz izlenimde satışların minimum seviyede başladığını ve bu alanda ülkemizin ilk sırada olduğunu görmekteyiz. Bu bize moral ve motivasyon sağlıyor. Yurtiçinde turizm sektörünün Ramazan Bayramı ile tekrar hareketliliğe kavuşacağını, global anlamda da olumlu gelişmelerin etkilerini artıracağını umuyoruz".

Shallwego markası ile turizm ve bilişim sektörlerini birleştirdiklerini bu sayede uygun otel rezervasyonu, uçak bileti, transfer hizmetini tek bir uygulama üzerinden sunduklarını aktaran Yıldırım, "Marka olarak geldiğimiz süreçte tüm çalışanlarımızla beraber evde kalarak üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Turizm sektörünün dijital dünya ile artık entegre olması gerektiğini öngörüyor ve bu alanda dünyada ilkleri yaparak var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA