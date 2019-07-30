İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Sanofı & Birgi Mefar,Yerli İlaç Üretimi İş Birliği Basın ToplantısıTarih : 30 TemmuzYer : Wyndham Grand İstanbul/LeventSaat : 09.30ATAMEKEN Resmi Ticaret ve Ekonomik Misyonu ToplantısıTarih : 31 TemmuzYer : Ritz Carlton İstanbul/ŞişliSaat : 09.
Sanofı & Birgi Mefar,Yerli İlaç Üretimi İş Birliği Basın Toplantısı
Tarih : 30 Temmuz
Yer : Wyndham Grand İstanbul/Levent
Saat : 09.30
ATAMEKEN Resmi Ticaret ve Ekonomik Misyonu Toplantısı
Tarih : 31 Temmuz
Yer : Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat : 09.00
İTO ve ICVB/TripAdvisor İmza Töreni
Tarih : 31 Temmuz
Yer : İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası/Eminönü Binası
Saat : 10.30
Afet Direnci Araştırma Lansmanı
Tarih : 5 Ağustos
Yer : Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat : 09.00
Kaynak: DHA
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