İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Sanofı & Birgi Mefar,Yerli İlaç Üretimi İş Birliği Basın ToplantısıTarih : 30 TemmuzYer : Wyndham Grand İstanbul/LeventSaat : 09.30ATAMEKEN Resmi Ticaret ve Ekonomik Misyonu ToplantısıTarih : 31 TemmuzYer : Ritz Carlton İstanbul/ŞişliSaat : 09.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Sanofı & Birgi Mefar,Yerli İlaç Üretimi İş Birliği Basın Toplantısı

Tarih : 30 Temmuz
Yer   : Wyndham Grand İstanbul/Levent
Saat  : 09.30

ATAMEKEN Resmi Ticaret ve Ekonomik Misyonu Toplantısı

Tarih : 31 Temmuz
Yer   : Ritz Carlton İstanbul/Şişli
Saat  : 09.00

İTO ve ICVB/TripAdvisor İmza Töreni

Tarih : 31 Temmuz
Yer   : İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası/Eminönü Binası
Saat  : 10.30

Afet Direnci Araştırma Lansmanı

Tarih : 5 Ağustos
Yer   : Hilton Bosphorus, Şişli/İstanbul
Saat  : 09.00


 


Kaynak: DHA
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