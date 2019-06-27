İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri DerneğiYer: İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı SalonuTarih: 27 HaziranSaat: 9: 00Ekonomi Gazetecleri DerneğiYer: IMEAK DTO İskelesi – Kabataş (Etkinlik Gezi Teknesi'nde gerçekleştirilecektir)Tarih: 3 TemmuzSaat: 18.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO), Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 27 Haziran
Saat: 9: 00
Ekonomi Gazetecleri Derneği
Yer: IMEAK DTO İskelesi – Kabataş (Etkinlik Gezi Teknesi'nde gerçekleştirilecektir)
Tarih: 3 Temmuz
Saat: 18.30
Yemeksepeti
Yer: Yemeksepeti Park/Şişli
Tarih: 9 Temmuz
Saat: 16: 00
Kaynak: DHA
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