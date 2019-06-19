İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

SETBİR "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık" Proje LansmanıYer: Sheraton Otel AnkaraTarih: 19 HaziranSaat: 09: 00Türkiye Kadınlar Derneği GİKAMER LansmanıYer: Pera Palace HotelTarih: 19 HaziranSaat: 10: 00Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin Geleneksel Yaza Merhaba EtkinliğiYer:...

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

SETBİR "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Mutlu Hayvancılık"  Proje Lansmanı

Yer: Sheraton Otel Ankara
Tarih: 19 Haziran
Saat: 09: 00

Türkiye Kadınlar Derneği GİKAMER Lansmanı

Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 19 Haziran
Saat: 10: 00

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin Geleneksel Yaza Merhaba Etkinliği

Yer: İstanbul Ticaret Odası Vakfı
Tarih: 19 Haziran
Saat: 19: 00

Güvenilir Ürün Zirvesi ve Ödül Töreni

Yer: İTO Eminönü Büyük Meclis Salonu
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09: 00

ininal-Visa İş Birliği Toplantısı

Yer: Joint Idea Kanyon
Tarih: 20 Haziran
Saat: 09: 30

Microsoft Türkiye ve EY Türkiye Basın Toplantısı

Yer: Feriye 
Tarih: 20 Hazian
Saat: 10: 00

MÜSİAD Malezya'da İş ve Yatırım Fırsatları Semineri

Yer: MÜSİAD Genel Merkezi 
Tarih: 20 Haziran
Saat: 10: 00

SHV Energy-İpragaz Basın Toplantısı

Yer: Raffles Hotel
Tarih: 20 Haziran
Saat: 12: 00

15. BeautyEurasia Konferansı

Yer: İstanbul Fuar Merkezi
Tarih: 20-22 Haziran
Saat: 10: 00

Hello Tomorrow Global Challenge Lansmanı 

Yer: Kolektif House Levent
Tarih: 20 Haziran
Saat: 18: 30

Girişimcilik ve İş Dünyası Ekosistemine İlham Veren Başarılı İş İnsanlarıyla Sohbetler: Süleyman Orakçıoğlu 

Yer: Servcorp 
Tarih: 26 Haziran
Saat: 17: 30

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları: Fırtınalı Havada Dümen Olmak

Yer: İstanbul Sanayi Odası 
Tarih: 27 Haziran
Saat: 09: 00

TİM "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" Paneli

Yer: Bursa Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/ Mavi Salon
Tarih: 27 Haziran
Saat: 13: 30

ATT Clothing & Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sergisi

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Tarih: 27 Haziran
Saat: 18: 00

3. Uluslararası CEF Konferansı

Yer: Sabancı Center
Tarih: 28 Haziran
Saat: 10: 00


Kaynak: DHA
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