İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

ISO Meclis ToplantısıYer: İSO Odakule Meclis Toplantı SalonuTarih: 26 AralıkSaat: 15: 00Blockchain'de bundan sonra neler olacak?

İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi

ISO Meclis Toplantısı

Yer: İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu

Tarih: 26 Aralık

Saat: 15: 00

Blockchain'de bundan sonra neler olacak?

Yer: Boğaziçi Üniversitesi

Tarih: 27 Aralık

Saat: 18: 30

İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı

Yer: İsveç Başkonsolosluğu

Tarih: 8 Ocak

Saat: 09: 30

TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı

Yer: Grand Hyatt İstanbul

Tarih: 11 Ocak

Saat: 10: 00

Kırtasiye-Ofis Fuarı 

Yer: TÜYAP Kongre Merkezi

Tarih: 20-24 Şubat

Saat: 10: 00

Kaynak: DHA
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