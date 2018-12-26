İş ve Ekonomi Dünyasının Gündemi
ISO Meclis ToplantısıYer: İSO Odakule Meclis Toplantı SalonuTarih: 26 AralıkSaat: 15: 00Blockchain'de bundan sonra neler olacak?
ISO Meclis Toplantısı
Yer: İSO Odakule Meclis Toplantı Salonu
Tarih: 26 Aralık
Saat: 15: 00
Blockchain'de bundan sonra neler olacak?
Yer: Boğaziçi Üniversitesi
Tarih: 27 Aralık
Saat: 18: 30
İsveç Ticaret Ofisi Basın Toplantısı
Yer: İsveç Başkonsolosluğu
Tarih: 8 Ocak
Saat: 09: 30
TÜRSAB Turizmde Fark Yaratanlar Ödülü Basın Toplantısı
Yer: Grand Hyatt İstanbul
Tarih: 11 Ocak
Saat: 10: 00
Kırtasiye-Ofis Fuarı
Yer: TÜYAP Kongre Merkezi
Tarih: 20-24 Şubat
Saat: 10: 00
Kaynak: DHA