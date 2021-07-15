İş Sanat'tan 'Teos'ta Tragedya'
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İş Sanat'tan 'Teos'ta Tragedya'

İş Sanat'tan 'Teos'ta Tragedya'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş Sanat'ın yeni projesi olan Teos'ta Tragedya, 20 Temmuz tarihinde seyircisiyle buluşacak.

İş Sanat'ın yeni projesi olan Teos'ta Tragedya, 20 Temmuz tarihinde seyircisiyle buluşacak. Etkinlik, kültür merkezinin sosyal medya kanalı ve internet sitesinden izlenebilecek.

İş Sanat, Teos'ta Tragedya başlıklı yeni projesini yaz döneminde seyircisiyle buluşturuyor. Sophokles'in Elektra, Euripides'in Medea ve Andromakhe tragedyalarından bölümlerin sahnelendiği üçlemenin ilki Elektra, bayramın birinci günü olan 20 Temmuz saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek.

Üçlemede yer alan tragedyaların çekimleri Türkiye İş Bankası'nın 2018 yılından bu yana kazı çalışmalarına katkı sağladığı Teos Antik Kenti'nin Meclis Binası'nda gerçekleşti. Mehmet Ergen yönetmenliğinde tiyatro sanatçıları Gizem Erdem, Güliz Gençoğlu, Elif Ürse Erenkuş ve İpek Türktan Kaynak'ın rol aldığı eserler, ilk gösteriminden itibaren kültür merkezinin sosyal medya kanalında ve internet sitesinde ücretsiz erişime açık olacak.

Verilen bilgiye göre, tarihte ilk kez Sanatçılar Birliği'nin kurulduğu kent olan Teos, MÖ 3'üncü yüzyılda şair, tiyatrocu ve müzisyenlerden oluşan Dionysos Sanatçılar Birliği'ne ev sahipliği yaptı. Şairler Anakreon, Antimakhos, Epikuros, Nausiphanes, Apellikon ve tarihçi Hekataios Teos'ta yaşamış antik çağın önemli filozof ve sanatçıları arasında bulunuyor. Bankanın desteği ile yapılan arkeolojik kazılarla, Teos'un en önemli yapılarından biri olan ve Helenistik dönem kent surunun içerisinde bulunan Dionysos Tapınağı'nın tamamen gün yüzüne çıkarılarak, gelecek kuşaklara aktarılması için kazı çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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