İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumsal, Etik ve İnsani Sorumluluktur"

– Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası, iş sağlığı ve güvenliğinin, kurumsal, etik ve insani sorumluluk olduğunu vurguladı.

TÜSİAD "Güvenli İş-Sürdürülebilir Gelecek: İş Sağlığı ve Güvenliği" başlıklı düzenlenen seminerde konuşan Kaleağası, iş sağlığı ve güvenliğinin insan hayatına doğrudan etkisi nedeniyle çalışma ortamının en duyarlı konusu olduğunu söyledi ve ekledi:

"Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde Sosyal Politika ve İstihdam konularını içeren ve alt başlıkları arasında iş sağlığı ve güvenliğinin de olduğu 19. başlığın açılması gereğini her fırsatta vurgulamaktayız.

"Yeni teknolojiler ve dijitalleşme giderek daha yaygın hale geldikçe ve işlerin yapış biçimini değiştirdikçe, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik hem kolaylaştırıcı hem de riskleri kontrol etmeye yönelik boyutlar gündeme geliyor.

"Çok yakın gelecekte dijital dönüşüm iş sağlığı ve güvenliğinde daha etkin izleme ve önleme imkanlarını da beraberinde getirecek.

"Bu imkanları daha güvenli bir çalışma hayatı için fırsata çevirmek durumundayız."

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt ise,

"İş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak için öncelikli olarak işverenlerimizin bu konu üzerinde gösterecekleri özen ve hassasiyet önem arz etmekte.

"Çalışma hayatında standartları yükseltmek için çalışan ve işveren örgütleri başta olmak üzere bütün taraflarla sosyal diyalog kapılarını daima ardına kadar açık tutuyoruz.

"Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde işverenlere sadece teknik anlamda değil finansal anlamda da destekler sağlıyoruz.

"Tüm paydaşlarımız ile işbirliği içerisinde yürütülen faaliyetler sonucunda hedefimiz olan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının ve güvenli davranış bilincine sahip çalışanların yer aldığı bir çalışma hayatı oluşturabileceğimize inancımız tamdır.

"Amacımız bu süreci tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek en kısa sürede tamamlamaktır" dedi. - İstanbul

Kaynak: DHA