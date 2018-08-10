İş İnsanları Bakan Albayrak'ın Yeni Ekonomik Modeli'ne Destek Verdi

İş dünyası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yeni ekonomik modelini değerlendirdi. Güler Sabancı, Bakan Albayrak'a olan inaçlarının tam olduğunu belirtirken, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ekonomik modeli oldukça doğru bulduğunu aktardı.

''KARARLI VE PİYASAYA UYUMLU''

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Bloomberg HT'ye yeni ekonomik modeli iş dünyasının olumlu karşıladığını, son derece kararlı ve piyasaya uyumlu bir program olduğunu belirtti.

Bilecik, "Ancak artık günümüzde ekonomiyi sadece ekonomik yaklaşımlarla değil, dış dünya yönetimiyle beraber ele almak gerekir...Dış ilişkilerin de mükemmel yürütüldüğü bir süreç yaşamalıyız." ifadelerini kullandı.

SABANCI: ''İNANCIMIZ TAMDIR''

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı "Dönüşüm döneminde neler yapılacağının ana hatları verildi. İnanıyorum ki Eylül başında OVP açıklandığında hepimiz detaylara daha fazla hakim olacağız. Planın tek tek uygulanacağına ve ülkenin hak ettiği dönüşümü gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır" şeklinde yorum yaptı.

''BİZ BAŞARILI BULDUK''

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar "Uzun yıllar kalacak altyapısal dönüşümden bahsedildi. Biz başarılı bulduk inşallah piyasa da bunu bu doğrultuda algılar. Şu an içinde bulunduğumuz süreçlerde hiçbir şeyi farklı yönüyle almak kimsenin menfaatine değil" diye konuştu.

PİYASALAR İSTİKRAR KAZANACAK

İTO Başkanı Agdaviç "Bugün yapılan açıklamalar önemli ve değerli. OVP de açıklandıktan sonra piyasaların daha istikararlı bir sürece gireceğini bekliyoruz." şeklinde değerlendirdi.

Kaynak: Bloomberg HT