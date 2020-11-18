İş dünyası hammadde sıkıntısı yaşıyor
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İş dünyası hammadde sıkıntısı yaşıyor

18.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:01
İş dünyası hammadde sıkıntısı yaşıyor

İş dünyası, özellikle otomotiv sektöründe hafif ticari araçların üretimi konusunda sıkıntıların sürmesinden dertli.Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, "Üyelerimizin problem ve sıkıntılarının çözümü için TOBB'la birlikte çalışmalarımız devam ediyor.

İş dünyası, özellikle otomotiv sektöründe hafif ticari araçların üretimi konusunda sıkıntıların sürmesinden dertli.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun, "Üyelerimizin problem ve sıkıntılarının çözümü için TOBB'la birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemizde üretim şu anda iyi bir şekilde devam ediyor. Maalesef geçen süreçte döviz kurlarının oynamasından dolayı bazı problemler, sıkıntılar olmasına rağmen üretim kapasitemiz bizlerin özellikle imalat sektöründe çok iyi bir şekilde devam ediyor. Ticari Sanayi Odası olarak veya Ankara TOBB aracılığıyla üyelerimizin problem ve sıkıntılarını son 6 aydan bu yana Ankara'ya bildiriyoruz. İŞ-KUR aracılığıyla veya diğer bankaların kredi vermesi oranlarıyla üretenin, çalışanın devletimiz yanında olmaya gayret gösteriyor. Bizler sadece aracı veya köprü konumunda oluyoruz" diye konuştu.

Üretimin devam ettiğini kaydeden Torun, "Biz üretimi yakından takip ediyoruz, fakat kısa çalışma ödeneğinden dolayı fabrikaların bazı hammadde ürünlerinde sıkıntı çekiyoruz. İstediğimiz ürünü, mamulü istediğimiz zaman bulamıyoruz. Bu konuda büyük bir sıkıntımız var. Otomotiv sektöründe ve diğer sektörlerde özellikle hafif ticari araçların üretim konusunda da sıkıntılarımız var. Şu anda imalatı bitmiş 30-40 tane kasamız var ve bunların teslimatını yapamıyoruz. Çünkü fabrikalar kamyonu üretemediği için, kısa çalışma ödeneğinden faydalandıkları için şu anda bekliyoruz. Bunların da bir çözüm bulunması gerekmekte. Şu anda biz imalatçıların en büyük sıkıntısı metal sektöründe sunta ve buna benzer sektörlerde istediğimiz ürünü istediğimiz zaman bulamamaktır" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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