SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› İş dünyası Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini olumlu buldu - Ekonomi
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ramazan Özcan, Ekonomi

İş dünyası Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini olumlu buldu

Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüsin ekonomik etkilerini azaltmak için hazırlandığını duyurduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni olumlu bulduğunu söyledi.

21.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:52
İş dünyası Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini olumlu buldu

Malatya Ticaret Borsası(MTB) Başkanı Ramazan Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, korona virüsin ekonomik etkilerini azaltmak için hazırlandığını duyurduğu Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ni olumlu bulduğunu söyledi.

MTB Başkanı Ramazan Özcan, açıklanan paket ile ilgili yaptığı değerlendirmede, piyasanın iyiye gitmesi için açıklanan paketin ekonomiyi rahatlatacağı anlamında bir beklentinin olduğunu belirtti. Ramazan Özcan, "Korona virüs nedeni ile sağlık alanında bir mücadele gösterilirken bir taraftan da dünyanın ekonomik anlamda ciddi bir şekilde krize girildiği bir dönem yaşandı. Bu anlamda bütün Avrupa ülkeleri ciddi anlamda piyasayı rahatlamak için ekonomik paketler açıklıyorlar. Türkiye ise Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından biliyorsunuz bir İstikrar Kalkanı Paketi 100 milyarlık ekonomik önlemler paketi açıklandı. İş dünyası ciddi anlam da ciddi bir beklenti içerisindeydi. Özellikle ekonomik istikrarın önemi açısından hükümetimizin devletimizin alacağı tedbirler piyasayı ciddi anlamda rahatlama açısından bir beklenti vardı" dedi.

"100 milyar ciddi anlamda piyasaları rahatlatacak kadar önemli bir paket"

Paketin içeriğinde iş dünyası için çok önemli konularda ciddi tedbirlerin yer aldığını belirten Özcan, "Tabi, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bu ekonomik istikrar paketi gerçekten piyasayı rahatlamak nedeni ile çok büyük önlemler ile donatılmıştı. Burada yaklaşık 21 tane piyasadaki bütün sektörleri ilgilendiren küçük esnaftan büyük esnafa ihracata kadar hizmet veren sanayicilerimizi direk ilgilendiren önlemler paketi açıklandı. Piyasalar ciddi anlamda rahatlamış durumda. Tabi, bir taraftan da bu önlemler paketi ile beraberde piyasa hareketlerini de takip ederek yeni önlemler paketi de açıklanabilir durumda. Piyasa şu anlık açıklanan paket ile rahatlamış durumda. Özelikle Türkiye'de hizmet alanına kadar sektörel bazda bütün sanayicilere kadar bir paket açıklandı. 100 milyar ciddi anlamda piyasaları rahatlatacak kadar önemli bir paket. Ama piyasanın seyrine göre yeni paket açıklanacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

'Evde kalın' çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Ekonomi
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Ekonomi
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Ekonomi
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Ekonomi
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek Ekonomi
İngiltere, salgın nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşını ödeyecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti
Sağlık çalışanını yıkan manzara! Gözyaşları içinde isyan etti
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ece Erken Rita Wilson Ender Saraç Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Metin Oktay Malcolm Thomas Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: İş dünyası Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketini olumlu buldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 14:17:11. #1.14#
title