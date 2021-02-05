İş Bankası'nın podcast yayınları başladı
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İş Bankası'nın podcast yayınları başladı

05.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:48
İş Bankası'nın podcast yayınları başladı

Türkiye İş Bankası, Bana Yarından Bahseder misin?

Türkiye İş Bankası, Bana Yarından Bahseder misin? başlığıyla, teknolojiden inovasyona ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar pek çok alanda sohbetlerin yer alacağı podcast yayınlarına başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilgi çekici bilgiler, gündeme dair dikkati çekici konuların konuşulduğu sohbet serisini Güçlü Mete hazırlayıp sunuyor.

Bana Yarından Bahseder misin? serisinin ilk konuğu Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı (TSF) Gülkız Tulay olurken, Podcast serisi, Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, gazeteci yazar Serdar Kuzuloğlu ile devam ediyor.

TSF Başkanı Tulay, Satrancın günlük hayatımıza, eğitim ve iş dünyasında karar alma, öğrenme üzerine etkileri neler?, Satranç öğrenmek isteyen biri için nasıl kaynaklar var? gibi merak edilen sorulara cevaplar veriyor.

İş Bankası, satrancın yaygınlaştırılması, kitlesel bir spor haline dönüşerek çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağlaması için 15 yılı aşkın süredir Türkiye Satranç Federasyonu'na desteklerini sürdürüyor.

Konda Genel Müdürü Ağırdır, yazmış olduğu Hikayesini Arayan Gelecek kitabında değindiği iklim değişikliği, küresel ısınma, çevre kirliliği, azalan doğal kaynaklar gibi konularda gelecek senaryolarını aktarıyor.

Sohbette, karar mekanizmaları, olaylar, kurumlar, bireyler ve toplumlar arasındaki etkileşim, bilginin üretim ve yayılma süreçleri hakkında konuşuluyor.

Kuzuloğlu ile Gündelik Hayatta Teknoloji başlıklı yayında ise yapay zeka teknolojilerinden otomasyon çağına ve teknolojiye uyuma uzanacak şekilde dijitalleşme üzerine sohbet ediliyor.

İş Bankası'nın podcast serisi, Spotify ve Apple Podcasts üzerinden dinlenebiliyor. Seri, bilim insanlarından iş dünyasına yeni konuklarıyla dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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