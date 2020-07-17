İş Bankası'ndan tarıma 25 milyon avroluk yeni kaynak İş Bankası, Proparco'dan tarım sektörü ve tarımda kaynak ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 25 milyon avro tutarında kredi temin etti.

İş Bankası, Proparco'dan tarım sektörü ve tarımda kaynak ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere 25 milyon avro tutarında kredi temin etti.

Türkiye İş Bankası'nın açıklamasına göre, banka, Fransız Kalkınma Ajansı'nın özel sektör temsilcisi Ppoparco'dan 25 milyon avro tutarında, 10 yıl vadeli kredi sağladı.

Proparco'dan sağladığı üçüncü kaynak olan kredi ile İş Bankası, tarım ve tarım endüstrisi sektörlerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmaların enerji ve kaynak verimliliği sağlamaya yönelik aktivitelerinin orta ve uzun vadeli finansmanına destek verecek.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, Türkiye ekonomisi için kritik olan sektörlerden tarım ve tarım endüstrisi sektörlerinin desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Yalçın, "Bu kapsamda Proparco ile iş birliğimizi, yeni kaynak sayesinde Türkiye ekonomisine fayda sağlayacak şekilde artırarak devam ettirmekten memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu kaynak ile çiftçilerimizin ve tarım endüstrisinin finansmana erişiminin sağlanmasıyla, tarımda enerji ve kaynak verimliliği konularındaki farkındalığın artacağına ve sürdürülebilir büyümeye önemli katkı sağlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İş birliğimizi yenilemekten gurur duyuyoruz"

Proparco Türkiye Temsilcisi Jean-Gabriel Dayre ise İş Bankası ile uzun yıllardır süren iş birliğini 10 yıl vadeli yeni krediyle yenilemekten gurur duyduklarını bildirdi.

İş Bankası'nın ulusal düzeyde yaygın erişilebilirliği ile Türkiye'nin önde gelen finansal kuruluşlarından olduğunu aktaran Dayre, "Tarım sektöründe enerji ve kaynak verimliliğini teşvik etmeye odaklı bu kredi ile İş Bankası'nın Türkiye'nin kırsal bölgelerindeki fonlama ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalarına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA