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İş Bankası'ndan isim benzerliği açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İş Bankası'ndan isim benzerliği açıklaması

Türkiye İş Bankası, İngiltere'nin yaptırım uygulayacağı 5 Rus bankası arasında bulunan IS Bank ile herhangi ilişkisi olmadığını açıkladı.

Türkiye İş Bankası, İngiltere'nin yaptırım uygulayacağı 5 Rus bankası arasında bulunan IS Bank ile herhangi ilişkisi olmadığını açıkladı.

Türkiye İş Bankası, Rus bankası IS Bank ile ilgili isim benzerliği konusunda dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Türkiye İş Bankası, England, Rus, Ekonomi, Haberler

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