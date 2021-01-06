İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Görevimi mart ayında bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Genel Müdürlük görevimi mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağım" açıklamasını yaptı.

"SÜRPRİZ BİR KONU DEĞİL"

"Uygun görülürse yönetim kurulunda göreve devam edeceğim" diyen Bali, "Aralık 1986'da bankaya girdim, 34 yılı geçtim, dolayısıyla 35 yıl kuralı işliyor, sürpriz bir konu değil. Bu kural işlemeseydi de görevimi bırakacaktım" diye konuştu.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Konu hakkında İş Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamada, "Genel Müdürümüz Sayın Adnan Bali, bankamızın bu yıl mart ayında yapılacak Genel Kurulu itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığını, Genel Kurul tarihine kadar görevini sürdüreceğini ve Genel Kurul irade gösterirse Yönetim Kurulu'nda göreve devam etmeyi düşündüğünü beyan etmiştir. Sayın Adnan Bali, resmi kurum ve yetkili kurulların da uygun görmesi halinde Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hakan Aran'ı kendisinden sonra Genel Müdürlük görevini üstlenebilecek kişi olarak düşündüğünü açıklamıştır." denildi.