İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali: Gereken her tedbiri alacağız İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye'nin yaşadığı bu olağanüstü süreci aşmak için 'Türkiye'nin Bankası' olarak her zamanki gibi yapıcı ve çözümcü anlayışlarını sürdüreceklerini söyledi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye'nin yaşadığı bu olağanüstü süreci aşmak için 'Türkiye'nin Bankası' olarak her zamanki gibi yapıcı ve çözümcü anlayışlarını sürdüreceklerini söyledi. Kaynak: Dunya.com