İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 54 milyon dolar kredi aldı
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İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 54 milyon dolar kredi aldı

İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile imzaladığı sözleşme ile 54 milyon dolarlık kredi sağladı. Söz konusu kaynakla firmaların finansman ihtiyaçlarına destek verilecek.

08.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:13

Türkiye İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında oluşturulan finansman paketi dahilinde, EBRD ile 54 milyon ABD doları tutarında, 367 gün vadeli kredi teminine yönelik bir sözleşme imzaladı.

FİRMALARA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Banka, bu kredi ile Kovid-19 pandemisinden etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarına destek vermeye devam edecek.

"MÜŞTERİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gamze Yalçın, "Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Mart ayından itibaren devreye aldığımız çeşitli ekonomi destek paketleriyle, müşterilerimizi bu zor zamanlarda 'Türkiye'nin Bankası' olarak desteklemeye devam ediyoruz. Bu amaca önemli bir katkı sağlayacak olan söz konusu yeni kaynakla, EBRD ile uzun yıllardır var olan iş birliğimizi, ülke ekonomisine fayda sağlayacak şekilde artırarak sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İş Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 54 milyon dolar kredi aldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (4)
DADAL: Devir olacak ya ne vurursam kar
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FİNANS UZMANI: hey gidi hey iş bankası 54 milyon doların peşine düşmüş. .
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KAĞAN GÜNEŞ: İmf değil de ne bu
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