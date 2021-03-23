İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır

23.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:13
İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ile bir araya geldi. SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu ziyarette, Türkiye ile Zimbabve arasında ki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere değinerek her iki ülke arasında köklü ilişkilerin olduğunu belirtti. Ziyarette konuşan Ferudun Cevahiroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde, bütün Dünya devletleri ile en üst düzeyde ilişkiler kurdu. SANKON yönetim kurulu olarak, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya ve Zimbabve Devleti'nin kalkınmasına yönelik projelerinde Türk şirketleri olarak görev almaya hazırız" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ise, "SANKON Genel Başkanı sıfatıyla Büyükelçiligimize yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Zimbabve Devleti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON gibi güçlü bir Türkiye kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

Büyükelçi Mutiwazuka konuşmasından sonra toplantıya katılan iş adamlarına Zimbabve Devleti'nin yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi. - İSTANBUL

İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Pervin Buldan Süleyman Soylu
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Acun Ilıcalı Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Mesut Bakkal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:14:40. #1.16#
title