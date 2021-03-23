İş adamları Türkiye ve Zimbabve arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ile bir araya geldi. SANKON Genel Başkanı Cevahiroğlu ziyarette, Türkiye ile Zimbabve arasında ki ekonomik, ticari, kültürel ve siyasal ilişkilere değinerek her iki ülke arasında köklü ilişkilerin olduğunu belirtti. Ziyarette konuşan Ferudun Cevahiroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde, bütün Dünya devletleri ile en üst düzeyde ilişkiler kurdu. SANKON yönetim kurulu olarak, Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaya ve Zimbabve Devleti'nin kalkınmasına yönelik projelerinde Türk şirketleri olarak görev almaya hazırız" dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Zimbabve Devleti Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ise, "SANKON Genel Başkanı sıfatıyla Büyükelçiligimize yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Zimbabve Devleti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla SANKON gibi güçlü bir Türkiye kuruluşu ile işbirliği yapmaya hazırız" diye konuştu.

Büyükelçi Mutiwazuka konuşmasından sonra toplantıya katılan iş adamlarına Zimbabve Devleti'nin yatırım olanakları hakkında bilgiler verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı