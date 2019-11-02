'Ironman Turkey', 10 milyon Euro turizm geliri sağlayacak

02.11.2019 12:50

ANTALYA'da bu yıl 5'incisi düzenlenecek 'Ironman 70.3 Turkey'e 84 ülkeden 2 bin sporcu katılacak. Yarın startı verilecek Ironman 70.3 kapsamında Belek'e gelen yaklaşık 5 bin turistten 10 milyon Euro civarında turizm geliri sağlanacağı belirtildi.

Antalya'da bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Ironman 70.3 Turkey, yarın başlayacak. Güç ve irade odaklı bir yarışma olan 'Ironman 70.3 Turkey, bu yıl 84 ülkeden 2 bin sporcu ağırlayacak. Yüzme, koşu ve bisiklet branşlarındaki yarışlar, Kadriye Beachpark'ta yüzme ile başlayacak. Yüzme parkurunu geçen sporcular, daha sonra bisiklet parkurunu ve son olarak koşu parkurunu da geçerek yarışmayı The Land of Legends içinde sonlandıracak.

Kaynak: DHA