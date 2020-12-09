Irkçılığa karşı top 10 saniye dokunmadılar

Göztepeli ve Alanyasporlu futbolcular, ırkçılığa karşı maçın ilk 10 saniyesinde topa dokunmayarak alkışlarla tepki verdi.

Dün gece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir mücadelesinde maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifadeler kullanmış ve daha sonra müsabaka oynanmamıştı. Maçta gerçekleşen ırkçılık olayı dünyanın gündemine oturmuş ve tepkilere neden olmuştu. Bu akşam Süper Lig'de 7. haftanın erteleme maçında oynanan Göztepe - Alanyaspor maçında da ırkçılığa karşı tepki verildi. Mücadeleye üzerinde "Irkçılığa Hayır/ No To Racism" çıkan futbolcular, hakemin başlama düdüğüyle birlikte farklı bir tepkiye imza attı. Futbolcular maçın ilk 10 saniyesinde topa dokunmazken, alkışlarla dün akşamki ırkçılık olayını protesto etti. Alkışların ardından başlama vuruşunun yapılmasıyla mücadele başladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı