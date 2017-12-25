İrfan Saraloğlu: "Bu Saatte Halı Sahada Bile Maç Oynamak İstemezdik"

Süper Lig'in 17. hafta müsabakasında, Akhisarspor Başkent temsilcisi Osmanlıspor'a konuk oldu. Yarı sezonun son maçı olan mücadeleden Başkent temsilcisi Osmanlıspor 3-2 galip ayrıldı. Mücadele sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan, cezalı olan Teknik Direktör Okan Buruk'un yerine yedek kulübesinde olan Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu,



"Saha şartları futbol oynamaya elverişli değildi. Ancak nedense saat 8'e maç aldık tekrar. Bu saatte halı sahada bile maç oynamak istemezdik. İzmir'deki maçları saat 2'de oynuyoruz. Ankara soğuk bir memleket. Taraftarın maça gelmesini isterdik. Fakat bu soğukta bu saatte maça gelmeleri pek mümkün değil. Daha erken saatte oynanabilirdi bu maç. Ciddi bir sakatlığın olmaması sevindirici. İki takım oyuncuları da oynamakta zorlandı" ifadelerini kullandı.

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