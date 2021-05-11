İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı
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İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde henüz maçın başında İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Mert Hakan Yandaş dahil oldu.

Sahaya mutlak 3 puan için çıkan Fenerbahçe, maçın ilk dakikalarında büyük bir talihsizlik yaşadı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıktı.

MERT HAKAN YANDAŞ OYUNDA

Fenerbahçe'nin hücumunda rakip ceza sahasında sağ kanattan gelen topa kafa vurmak isterken bunu başaramayan yıldız futbolcu, baldırını tutarak acı içinde yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin durumunu değerlendirmesinden sonra İrfan'a maça devam izni çıkmadı. Yıldız futbolcunun yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı
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