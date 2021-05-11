İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıktı

Süper Lig'in 41. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerde henüz maçın başında İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcunun yerine oyuna Mert Hakan Yandaş dahil oldu.