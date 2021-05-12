İrfan Can Kahveci'nın sağlık durumu
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İrfan Can Kahveci'nın sağlık durumu

İrfan Can Kahveci'nın sağlık durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında kulüpten açıklama geldi.

Fenerbahçe'de dün oynanan Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında kulüpten açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi.(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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